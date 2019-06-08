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Julian Assange’ın cezaevinde kaydedilmiş görüntüleri yayınlandı

JULİAN ASSANGE’IN CEZAEVİNDE KAYDEDİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

WikiLeaks'ın kurucusu Assange'ın, İngiltere'de tutuklu bulunduğu cezaevinde çekilen görüntülerini Ruptly video ajansı yayınladı.

Tarih : 08 Haziran 2019, 11:40
Puan Ver : Julian Assange’In Cezaevinde Kaydedilmiş Görüntüleri Yayınlandı(8/10)4

Julian Assange'ın Rus medyasına sızdırılan gizli kamera kayıtları yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesi'nde çekildi. Kayıtlarda, Julian Assange, başka bir mahkum ile sohbet ederken kayıt ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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