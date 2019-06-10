25 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, 56 yaşındaki Amerikalı oyuncu Cruise'a kafes dövüşü teklifinde bulundu. Bieber, “Tom, bu maça çıkmazsan korkağın tekisin ve bu utançtan asla kurtulamazsın“ diyerek oyuncuya meydan okudu.

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