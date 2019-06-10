JUSTİN BİEBER’DAN TOM CRUİSE’A KAFES DÖVÜŞÜ TEKLİFİ
Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, Amerikalı oyuncu Tom Cruise'a kafes dövüşü teklifinde bulundu.
25 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, 56 yaşındaki Amerikalı oyuncu Cruise'a kafes dövüşü teklifinde bulundu. Bieber, “Tom, bu maça çıkmazsan korkağın tekisin ve bu utançtan asla kurtulamazsın“ diyerek oyuncuya meydan okudu.
Kaynak: haberinburada....
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