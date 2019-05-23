JUVENTUS, MERİH DEMİRAL’I TRANSFER ETMEK İSTİYOR!
Juventus, Barzagli'nin boşluğunu Sassuolo forması giyen milli oyuncu Merih Demiral ile doldurmak istiyor. Siyah-beyazlı takım, genç oyuncu için 15 milyon euroyu gözden çıkardı.
Ocak ayında Sassuolo'nun satın alma opsiyonuyla Aytemiz Alanyaspor'dan kiraladığı Merih Demiral, Juventus'a transfer olmak üzere. İtalyan basını, Sassuolo'nun 7 milyon euro bedelle bonservisini aldığı milli futbolcu için Juventus'un da özel bir anlaşmayla satın alma hakkı olduğunu iddia etti.
Kaynak: haberinburada....
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