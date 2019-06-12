İtalya'nın Milano kenti yakınlarında 51 öğrencinin bulunduğu bir okul servisinin “Şoförü tarafından kaçırılarak yakılması“ olayında gizlice güvenlik güçlerine haber vererek olası can kayıplarını önleyen Mısır asıllı iki çocuğa İtalyan vatandaşlığı verild

Crema kentindeki Vailati Ortaokulu öğrencilerini taşıyan şoför, iddiaya göre İtalyan hükümetinin göç politikalarını protesto amacıyla otobüsü kaçırarak Milan Linate Havalimanı'na doğru ilerlemeye başlamıştı. 47 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan vatandaşı Ousseynou Sy isimli şoförün, otobüsün kapılarını zincirlediği, çocukların ellerini bağladığı, telefonlarına el koyduğu, otobüse benzin döktüğü ve “Buradan hiç kimse sağ çıkmayacak“ diye tehditte bulunduğu iddia ediliyor.

Kaynak: haberinburada....