31 Mart yerel seçimlerinde en fazla oyu alarak Kadıköy Belediye Başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı, Göztepe-Kadıköy minibüsünde ayakta yolculuk ederken görüntülendi. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Kaynak: haberinburada....