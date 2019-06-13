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Kadın avukatı bu defa kalın sac ile güçlendirilmiş kapı bile durduramadı

KADIN AVUKATI BU DEFA KALIN SAC İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KAPI BİLE DURDURAMADI

Antalya'da çit çekmek için gittiği otelde genel müdürün engellemesiyle zor anlar yaşayan kadın avukat sonunda amacına ulaştı. Jandarmanın da desteğiyle çit çekme işlemi başlarken, avukat çimler üzerinde yürüyerek stres attı.

Tarih : 13 Haziran 2019, 15:30
Puan Ver : Kadın Avukatı Bu Defa Kalın Sac İle Güçlendirilmiş Kapı Bile Durduramadı(6/10)2

Antalya'nın Kemer ilçesinde Milli Parklar'ın talimatı üzerine müvekkilinin işlettiği alanın sınırına çit çektirmek üzere gittiği otelde genel müdürün engellemesiyle zor anlar yaşayan kadın avukat sonunda amacına ulaştı ve çit çekme çalışması başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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