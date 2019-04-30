KADIN KILIĞINA GİRİP EVE GEÇ GELEN KIZINI TAKİP ETTİ
Antalya'da parkta kadın kılığında dolaşan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin eve sürekli geç gelen üvey kızını takip etmek için kadın kıyafeti giydiği öğrenildi.
Antalya'da kadın kılığına girerek, üvey kızını takip ettiği iddia edilen O. A. (35) gözaltına alındı....
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