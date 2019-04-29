Bursa'da siber polis, sosyal medyada sahte kadın profilleriyle, erkekler ile iletişime geçip arkadaşlık kuran ve daha sonra aralarında geçen müstehcen görüntü ve görüşmeleri sızdırmakla tehdit ederek para almaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevkedilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: haberinburada....