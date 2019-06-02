KADINLAR MARKET SAHİBİNİN DİKKATİNİ DAĞITTI, İKİ ÇOCUK HIRSIZLIK YAPTI
İngiltere'de bir markete giren iki kadının market sahibini oyaladıkları sırada, çocuklarının hırsızlık yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
İngiltere'de,iki kadının bir market sahibini oyalarken, çocuklarının markette hırsızlık yaptığı anlar, marketin güvenlik kamerasında görüntülendi.
Kaynak: haberinburada. ....
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