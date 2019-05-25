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Kadınlara Çift Maaş Hakkı! İşte Şartlar
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KADINLARA ÇİFT MAAŞ HAKKI! İŞTE ŞARTLAR


Kadınlara Çift Maaş Hakkı! İşte Şartlar
Tarih : 25 Mayıs 2019, 12:50
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Sosyal güvenlik mevzuatımız vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor. Bunların önemli bölümünü ise eşlere ödenen ölüm maaşı ile çocuklara ödenen yetim maaşı oluşturuyor. Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var....

















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