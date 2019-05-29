KADRİ GÜRSEL TESLİM OLMAK İÇİN İSTANBUL ADALET SARAYI’NA GELDİ
Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine, infazı için adliyeye davet edildi. Kadri Gürsel saat 14:00 sıralarında Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
Kaynak: haberinburada....
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