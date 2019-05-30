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’Kafa keserim’ diyen Suriyeli sınır dışı edilecek

’KAFA KESERİM’ DİYEN SURİYELİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Bursa'da yerel bir gazetenin yayın yaptığı esnada 'Kafa keseceğim' diyerek büyük tepki toplayan, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Suriyeli sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 20:30
Puan Ver : ’Kafa Keserim’ Diyen Suriyeli Sınır Dışı Edilecek(9/10)5

Bursa'da yerel bir gazetenin yayın yaptığı esnada 'Kafa keseceğim' diyerek büyük tepki toplayan, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Suriyeli sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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