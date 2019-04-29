“Kağıtsız Gümrük Projesi“ yarın itibarıyla tüm gümrüklerde başlıyor. Kağıtsız ihracat uygulamasıyla ihracatçı, ihracat beyannamesini ve eklerini ofisinden verebilecek. İlave belge talebi sistem mesajıyla iletilecek.

Ticaret Bakanlığının dijital ihracatın kapısını araladığı “Kağıtsız Gümrük Projesi“ yarın itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanmaya başlanacak. İhracat işlemlerindeki süreçlerin elektronik ortamda izlenebileceği uygulamayla kağıt belge ibrazı sona erecek, arşivleme yükü ortadan kalkacak, belge ve sertifika beyanı esnasında yaşanan zaman ve maliyet kaybı önlenmiş olacak.

Kaynak: haberinburada....