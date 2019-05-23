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Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Durup Dururken Yumruk Attı! Saldırı Anı Kamerada
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Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Durup Dururken Yumruk Attı! Saldırı Anı Kamerada

KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADINLARA DURUP DURURKEN YUMRUK ATTI! SALDIRI ANI KAMERADA

Moldova'da cani adam, kaldırımda yürüyen kadınların göğüs bölgesine sebepsizce yumruk attı. Darp edilen yaşlı kadın yere düşerken dehşet anları kameraya yansıdı.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 12:30
Puan Ver : Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Durup Dururken Yumruk Attı! Saldırı Anı Kamerada(10/10)6

Moldova'da bir adam kaldırımda yürüyen kadınların göğüs bölgesine yumruk attı. Yaşlı olan kadının, aldığı darbe sonrası yere düştüğü görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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