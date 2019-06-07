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Kalp krizi geçiren sürücü otobüse çarptı: 1 ölü

KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ OTOBÜSE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü otobüse arkadan çarparak hayatını kaybetti. Kaza sonrası kalbi duran sürücüye uzun süre kalp masajı yapıldı

Tarih : 07 Haziran 2019, 11:50
Puan Ver : Kalp Krizi Geçiren Sürücü Otobüse Çarptı: 1 Ölü(6/10)2

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda direksiyon başında kalp krizi geçiren 69 yaşındaki sürücü, park halindeki otobüse arkadan çarparak hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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