KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ OTOBÜSE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü otobüse arkadan çarparak hayatını kaybetti. Kaza sonrası kalbi duran sürücüye uzun süre kalp masajı yapıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda direksiyon başında kalp krizi geçiren 69 yaşındaki sürücü, park halindeki otobüse arkadan çarparak hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada. ....
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