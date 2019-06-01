Antalya'da da, ormanlık alanda başına poşet geçirilmiş, el ve ayakları bağlı çıplak halde cesedi bulunan Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Halit Yılmaz'ı (49) öldürdüğü iddiasıyla 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Lütfiye Y. 'nin ilişkisi olduğu Yılmaz'ı iftar bahanesiyle eve çağırdığı, eşi ve bir arkadaşıyla birlikte boğarak öldürdüğü ortaya çıktı....



































