KANAL D’NİN YENİ DİZİSİ AFİLİ AŞK SOSYAL MEDYADA MERAK KONUSU OLDU! İŞTE TÜM BİLİNMEYENLER
Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk ve Altan Erkekli gibi önemli isimlerin başrollerini paylaştığı Afili Aşk dizisi bugün ekranlara merhaba dedi. İşte Kanal D'nin yeni dizisi Afili Aşk hakkında tüm merak edilenler.
Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk ve Altan Erkekli gibi önemli isimlerin başrollerini paylaştığı Afili Aşk dizisi bugün ekranlara merhaba dedi. İşte Kanal D'nin yeni dizisi Afili Aşk hakkında tüm merak edilenler.
AFİLİ AŞK'IN KONUSU NE?
Kerem, İstanbul'un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur....
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