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Kanal Sahibi İş Adamı Yayınlarda Cinsel İçerikli Ürünlerin Satıldığını Görünce Dolandırıldığını Anladı

KANAL SAHİBİ İŞ ADAMI YAYINLARDA CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜNLERİN SATILDIĞINI GÖRÜNCE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Alışveriş kanalı Shopping Tv'nin sahibi Güven Arık, gelen şikayetler üzerine kanalında cinsel içerikli ürün satışı yapıldığını fark edip muhasebeci olarak işe aldığı şahıs tarafından dolandırıldığını öğrendi. Dolandırıcının görme duyusu az olan Arık'a rut

Tarih : 22 Mayıs 2019, 12:30
Puan Ver : Kanal Sahibi İş Adamı Yayınlarda Cinsel İçerikli Ürünlerin Satıldığını Görünce Dolandırıldığını Anladı(9/10)5

Shopping Tv isimli alışveriş kanalının sahibi Güven Arık, muhasebecisi Muharrem Ç. tarafından dolandırıldığını, kanalında cinsel içerikli ürünlerin satıldığını duyunca anladı. Skandal olayla ilgili şüpheliler, A....

















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