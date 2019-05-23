Bursa'da Bahtiyar Keskin (54) trafikte yavaş gidilmesine dikkat çekmek amacıyla kaplumbağa kostümü giyerek araçların önüne atladı. Yaptığı etkinlikle trafiği tehlikeye atan Keskin, “Kaplumbağa adam oldum ve trafikte araçların arasına girerek yavaş hareket ettim, eğer hızlı giderlerse bana çarpabileceklerini gösterdim şoförlere“ dedi.

Kaynak: haberinburada....