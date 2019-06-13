KARAMAN’DA FUHUŞ OPERASYONU: 1’İ KADIN 5 GÖZALTI
Karaman'da, boş arazideki lüks aracın içinde fuhuş yapan Gürcistan uyruklu Natalia J. ve kadını fuhşa zorladığı öne sürülen İsmail G. ile 3 kişi gözaltına alındı.
Boş arazideki lüks aracın içinde Gürcistan uyruklu Natalia J. isimli kadını fuhşa zorladığı öne sürülen İsmail G. ile 3 kişi gözaltına alındı....
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