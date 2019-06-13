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Karaman’da fuhuş operasyonu: 1’i kadın 5 gözaltı

KARAMAN’DA FUHUŞ OPERASYONU: 1’İ KADIN 5 GÖZALTI

Karaman'da, boş arazideki lüks aracın içinde fuhuş yapan Gürcistan uyruklu Natalia J. ve kadını fuhşa zorladığı öne sürülen İsmail G. ile 3 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 13 Haziran 2019, 21:40
Puan Ver : Karaman’Da Fuhuş Operasyonu: 1’İ Kadın 5 Gözaltı(8/10)4

Boş arazideki lüks aracın içinde Gürcistan uyruklu Natalia J. isimli kadını fuhşa zorladığı öne sürülen İsmail G. ile 3 kişi gözaltına alındı....

















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