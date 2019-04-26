KARI-KOCA, İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİNİ MAHKEMEYE VERİNCE SOKAK ORTASINDA VURULMUŞ
Bursa'da 4 gün önce karı-kocanın neden vurulduğu belli oldu. Çift, oğullarının üstüne aldığı işkence suçunun görüntülerini mahkemeye sunup gerçekleri ortaya çıkarınca çete tarafından sokak ortasında vuruldu.
Bursa'da 4 gün önce Mehmet K. 'nin, Süleyman Kaya (44) ile eşi Halime Kaya'yı (43) sokak ortasında silahla vurup yaraladığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. Uyuşturucudan kaynaklanan alacak meselesi yüzünden bir kişiye çetenin işkence yaptığı, suçu da Kaya çiftinin oğulları Mahsur Kaya'nın üzerine aldığı ve 3 ay cezaevinde kaldığı belirtildi....
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