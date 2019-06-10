KARISI BOŞANMAK İSTEYİNCE ÖNCE 2 YAŞINDAKİ OĞLUNU, SONRA KENDİNİ ASTI
Antalya'da, eşiyle boşanma aşamasında olan 33 yaşındaki adam, 2 yaşındaki oğlunu ve kendini ormanlık alanda ağaca asarak intihar etti.
Antalya'da, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ersin B. (33), 2 yaşındaki oğlu Erden B. ve kendini ormanlık alanda ağaca asarak intihar etti....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pençe Harekatı’Nda Pkk’Ya Ait 4 Girişli 13 Odalı Sığınak İmha Edildi
- Bakan Soylu, Bayram Tatilinde Trafikte Ölenlerin Sayısının 70 Olduğunu Açıkladı
- Çorum’Da Yangın Faciası: 7 Ev Tamamen Kül Oldu
- Helikopterden Düşen Şehit Astsubayın Cenazesi Memleketine Uğurlandı
- Vicdansız Sürücü Eşeğe Çarpıp, Yaralı Halde Yol Kenarında Bıraktı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Son Dakika! İzlanda’Daki Skandala Türkiye’Den Tepki: Gereğini Yapacağız
- Amerikalı Doktorun 25 Hastasına Aşırı Doz İlaç Vererek Ölümlerine Sebep Olduğu Ortaya Çıktı
- Lunaparkta Oyun Makinesi Kontrolden Çıktı 28 Yaralı
- Londra’Da Lezbiyen Çifte Saldıran Beş Genç Gözaltına Alındı
- Tramvayda Felç Geçiren Adamı Sokağa Atıp Yolla Devam Ettiler!
Bu Haberle İlgili Yorumlar