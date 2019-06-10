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Karısı boşanmak isteyince önce 2 yaşındaki oğlunu, sonra kendini astı

KARISI BOŞANMAK İSTEYİNCE ÖNCE 2 YAŞINDAKİ OĞLUNU, SONRA KENDİNİ ASTI

Antalya'da, eşiyle boşanma aşamasında olan 33 yaşındaki adam, 2 yaşındaki oğlunu ve kendini ormanlık alanda ağaca asarak intihar etti.

Tarih : 10 Haziran 2019, 11:50
Puan Ver : Karısı Boşanmak İsteyince Önce 2 Yaşındaki Oğlunu, Sonra Kendini Astı(10/10)6

Antalya'da, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ersin B. (33), 2 yaşındaki oğlu Erden B. ve kendini ormanlık alanda ağaca asarak intihar etti....

















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