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Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

KASIMPAŞA, İBRAHİM ÜZÜLMEZ İLE 1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kasımpaşa, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Üzülmez, hedefleri olan bir camiaya geldiğini belirten Üzülmez, “İyi, mücadeleci ve sahaya karakter koyan bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Kaybederken de herkesin alkışlaya

Tarih : 01 Haziran 2019, 14:20
Puan Ver : Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez İle 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı(6/10)2

Kasımpaşa'da Mustafa Denizli'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez getirildi. Lacivert-beyazlılar, bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni ile teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık mukaveleye imza attı. Düzenlenen imza törenine Kasımpaşa Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç katıldı....

















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