KASIMPAŞA, İBRAHİM ÜZÜLMEZ İLE ANLAŞTI
Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.
Kasımpaşa, yeni sezon öncesi teknik direktörünü buldu. Lacivert-beyazlıların, Mustafa Denizli ile ligin 32. haftasında yollarını ayırmasının ardından yardımcı antrenör İlyas Öztürk sezonu tamamlamıştı....
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