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Kayıp Üzeyir’in sulama kanalında cansız bedeni bulundu

KAYIP ÜZEYİR’İN SULAMA KANALINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Adana'da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki Üzeyir Tamer'in sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 11:30
Puan Ver : Kayıp Üzeyir’İn Sulama Kanalında Cansız Bedeni Bulundu(10/10)6

Adana'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki Üzeyir Tamer'in Yüreğir Hidroelektrik Santrali kapaklarında bulundu. Dalgıç polisler halatlarla çocuğun cesedini bulunduğu yerden çıkardı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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