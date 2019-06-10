7 Haziran'da kaybolan zihinsel engelli çocuğun cesedi park halinde bulunan bir minibüs ile duvar arasında sıkışmış halde bulundu.

7 Haziran'da kaybolan zihinsel engelli çocuğun cesedi park halinde bulunan bir minibüs ile duvar arasında sıkışmış halde bulundu. Arabalara düşkün olduğu öğrenilen çocuğun aracın içerisine girdiği ve çıkmak istediğinde panik yaparak havasızlıktan boğulup öldüğü düşünülüyor.

Kaynak: haberinburada....