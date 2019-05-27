Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde her ikisi de 78 yaşında olan Zeynep-Mehmet Katan çifti evlerinin bahçesinde tüfekle öldürülmüş olarak bulundu. 5 gün önce meydana geldiği belirlenen olayda ilk belirlemelere göre Mehmet Katan'ın 57 yıllık eşini öldürdükten sonra tüfekle intihar ettiği belirtildi.

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