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Kayseri’de görülen el büyüklüğündeki sarıkız örümceği, panik yarattı

KAYSERİ’DE GÖRÜLEN EL BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ, PANİK YARATTI

Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de ise daha çok Doğu ve Güneydoğu'da görülen, sarıkız örümceği, Kayseri'de görüldü. El büyüklüğündeki etçil örümcek kentte korkuya neden oldu.

Tarih : 05 Haziran 2019, 14:50
Puan Ver : Kayseri’De Görülen El Büyüklüğündeki Sarıkız Örümceği, Panik Yarattı(7/10)3

Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de ise daha çok Doğu ve Güneydoğu'da görülen, 'sarıkız' örümceği (camel spider), Kayseri Melikgazi'de görüldü. Kent merkezinde parkta ortaya çıkan örümcekler, paniğe neden oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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