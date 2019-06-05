KAYSERİ’DE GÖRÜLEN EL BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ, PANİK YARATTI
Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de ise daha çok Doğu ve Güneydoğu'da görülen, sarıkız örümceği, Kayseri'de görüldü. El büyüklüğündeki etçil örümcek kentte korkuya neden oldu.
Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de ise daha çok Doğu ve Güneydoğu'da görülen, 'sarıkız' örümceği (camel spider), Kayseri Melikgazi'de görüldü. Kent merkezinde parkta ortaya çıkan örümcekler, paniğe neden oldu.
Kaynak: haberinburada....
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