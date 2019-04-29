Aytemiz Alanyasaporlu 7 futbolcu Kayseri deplasmanın dönerken kaza geçirdi. Kazada ağır yaralanan Josef Sural yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sural kaza geçirdiği haberini alan ve çocuklarıyla hastaneye gelen eşinin üzüntüsü ise gözlerden kaçmadı....



































