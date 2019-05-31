Kütahya'da, kontrolden çıkan cipin yol kenarındaki tarlaya savrulması sonucu sürücü Yüksel Alyurt'un kızı Mina (11) hayatını kaybetti, eşi ve diğer 3 çocuğu ise yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün kızının cansız bedeninin başında beklemesi yürek burktu.

Kaynak: haberinburada....