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Kazada yaralanan baba, ölen oğlunun başında gözyaşı döktü

KAZADA YARALANAN BABA, ÖLEN OĞLUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

TEM Otoyolu'nda önce bariyerlere, ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü Cengiz Avşar , ölen oğlu İnanç'ın başında uzun süre oturup gözyaşı döktü. Kazayı görüp yardım etmek için gelen vatand

Tarih : 11 Haziran 2019, 22:30
Puan Ver : Kazada Yaralanan Baba, Ölen Oğlunun Başında Gözyaşı Döktü(5/10)1

Bolu TEM otoyolunda bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobildeki aynı aileden 2 çocuk öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden küçük çocuğun babası uzun süre oğlunun yanından ayrılamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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