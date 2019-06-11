KAZADA YARALANAN BABA, ÖLEN OĞLUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
TEM Otoyolu'nda önce bariyerlere, ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü Cengiz Avşar , ölen oğlu İnanç'ın başında uzun süre oturup gözyaşı döktü. Kazayı görüp yardım etmek için gelen vatand
Bolu TEM otoyolunda bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobildeki aynı aileden 2 çocuk öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden küçük çocuğun babası uzun süre oğlunun yanından ayrılamadı.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Chp’Li Adıgüzel: Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ekrem İmamoğlu’Na Küfür Etti
- Uber’İn İstanbul’Da Faaliyetlerini Durdurma Kararı Sonrası Araçlar Yüzde 10 Ucuza Satılıyor
- İmamoğlu’Ndan Erdoğan Sorusuna Yanıt: Bazen Rakibimizin Kim Olduğunu Şaşırıyoruz
- Buzdolabını Tamir Etmek İsterken Elektrik Akımına Kapılan Genç Öldü
- Sezai Temelli’Den Ak Parti’Ye Çağrı: Biz Katkı Vermeye Hazırız, Samimiyseniz Müzakere Edelim
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Okulda Büyük Vahşet! Ön Sırada Oturmak İsteyen Arkadaşlarını Öldürdüler
- Hollanda Hükümetinin Yasaklamadığı ’Pedofil El Kitabı’ Mahkemelik Oldu
- Vicdansız Annenin Yeni Doğan Bebeğini Çöp Konteynerine Atıp Kaderine Terk Ettiği Görüntüler Kamerada
- Kktc Cumhurbaşkanı Akıncı’Dan Doğu Akdeniz Mesajı: Gerginlik Değil Barış İstiyoruz
- Sosyal Medyayı Sallayan Görüntü: Avm’Yi Su Bastı, Müzisyenler Titanik Filminin Müziğini Çaldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar