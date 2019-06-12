Daha önce metroda gizlice çekilen görüntüsüyle kibarlığı ve nazikliği ortaya çıkan, böylelikle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Keanu Reeves, hayranlarına asla dokunmuyor. Reeves hayranlarına dokunarak onları rahatsız etmek istemiyor.

Kibarlığı ve hayırseverliğiyle tanınan ünlü oyuncu Keanu Reeves'in hayranlarıyla fotoğraf çektirirken temasta bulunmuyor.

NEZAKETİNİ KANITLADI

Daha önce metroda inenlere öncelik verip kadınlara da yerini verdiğini gösteren gizlice çekilen görüntüsüyle gönülleri fetheden Reeves, bir kez daha nezaketini kanıtladı. 54 yaşındaki Kanadalı oyuncunun yıllardır hayranlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflarda bir detay dikkat çekti....



































