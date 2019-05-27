Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Hakkı Savunanlar Platformu'nun düzenlediği iftar programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Kürtçe için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

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