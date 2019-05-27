Ak Partili Mehmet Metiner Canlı Yayında Zor Anlar Yaşadı: Ekrem İmamoğ.., Pardon Chp Adayı
Yunanistan Lideri Çipras, Erken Genel Seçime Gidileceğini Açıkladı
Ahmet Davutoğlu’Nun Yeni Partiyi Ne Zaman Kuracağı Belli Oldu
Kemal Kılıçdaroğlu: Kürtçe İçin Yasal Düzenleme Yapılmalı
Son Dakika! İstanbul Fikirtepe’De Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı
İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 27 Mayıs Pazartesi İl İl İftar Vakitleri
Hande Erçel’İ, Babasının Yanında Utandıran Soru
İş Adamı Cem Boyner’İn Kızlarının, 21 Yıldır Kusma Hastalığıyla Mücadele Ettikleri Ortaya Çıktı
1. Ligde Play-Off’Un Adı Belli Oldu
Sevgilisiyle Tatilde Olan Şeyma Subaşı’Dan Cesur Paylaşım
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: Ersun Yanal İle Devam Ediyoruz
Kayseri’De 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Taha Akgül’Ün İmajını Görünce Espriyi Patlattı: Bu Bıyık Adamı Korkutur
Sinan Gümüş’Ün Fenerbahçe İle Anlaştığı İddia Edildi
Bayramda Sahneye Çıkacak Ünlülerin Alacakları Ücretler Belli Oldu
Aleyna Tilki, Paylaştığı Fotoğrafla Takipçilerini Endişelendirdi: Uyuşturucu Mu Kullanıyorsun?
Ligden Düşen Erzurumspor’Da Başkan Hüseyin Üneş: Bu Sene Küme Düşme Olmasın
Fenerbahçe Evinde Antalyaspor’U 3-1 Yenerek Sezonu Galibiyetle Bitirdi
Göztepe, Ankaragücü’Nü 2-1 Yenerek Süper Ligde Kaldı
Fenerbahçe Tribünlerinden Mehmet Topal’A Tepki

KEMAL KILIÇDAROĞLU: KÜRTÇE İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILMALI


Kemal Kılıçdaroğlu: Kürtçe İçin Yasal Düzenleme Yapılmalı
Tarih : 27 Mayıs 2019, 08:40
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu: Kürtçe İçin Yasal Düzenleme Yapılmalı(6/10)2

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Hakkı Savunanlar Platformu'nun düzenlediği iftar programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Kürtçe için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Kemal  Kılıçdaroğlu  Kürtçe  İçin  Yasal  Düzenleme  Yapılmalı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER