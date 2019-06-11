KEMAL KILIÇDAROĞLU: VİCDANIN BUNU KALDIRIYORSA OYUNU BİNALİ BEY’E VER
Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, seçim sürecinde iki oğlunun da işlerine son verildiğini söylemişti. Konuya ilişkin grup toplantısında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Bir kişi siyaset yapıyor ama AK Parti'de değil, Saadet Partisi'nde yapıyor. Sen misin o partide siyaset yapan, iki çocuğunun da işine son veriyor....
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