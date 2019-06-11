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KEMAL KILIÇDAROĞLU: VİCDANIN BUNU KALDIRIYORSA OYUNU BİNALİ BEY’E VER


Kemal Kılıçdaroğlu: Vicdanın bunu kaldırıyorsa oyunu Binali Bey’e ver
Tarih : 11 Haziran 2019, 22:10
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu: Vicdanın Bunu Kaldırıyorsa Oyunu Binali Bey’E Ver(10/10)6

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, seçim sürecinde iki oğlunun da işlerine son verildiğini söylemişti. Konuya ilişkin grup toplantısında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Bir kişi siyaset yapıyor ama AK Parti'de değil, Saadet Partisi'nde yapıyor. Sen misin o partide siyaset yapan, iki çocuğunun da işine son veriyor....

















Etiketler: Kemal  Kılıçdaroğlu  Vicdanın  Bunu  Kaldırıyorsa  Oyunu  Binali  Bey’E  Ver    haber

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