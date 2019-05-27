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Kemerle Saldıran Sürücünün Yediği Yumrukla Nakavt Olduğu An Kamerada!

KEMERLE SALDIRAN SÜRÜCÜNÜN YEDİĞİ YUMRUKLA NAKAVT OLDUĞU AN KAMERADA!

Gaziosmanpaşa'da yol verme yüzünden tartışan 2 sürücüden biri, pantolonundan çıkarttığı kemerle karşı tarafa saldırırken yediği yumrukla nakavt oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 10:50
Puan Ver : Kemerle Saldıran Sürücünün Yediği Yumrukla Nakavt Olduğu An Kamerada!(9/10)5

Gaziosmanpaşa'da yol verme yüzünden tartışan 2 sürücü, araçlarından inince ortalık karıştı. Sürücülerden biri pantolonundan çıkarttığı kemerle karşı tarafa saldırırken aldığı yumruk darbesiyle adeta nakavt olarak yere yığıldı. Aksiyon filmlerini aratmayan o kavga cep telefonu kamerasına yansıdı....

















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