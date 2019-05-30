Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahalle Muhtarı muhtarı, göl sahilini kendi traktörü ile temizledi. Vatandaşlar muhtarın bu hassas davranışından dolayı teşekkür etti.

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahalle Muhtarı Hüseyin Mersin, kendi traktörüyle İznik Gölü sahilinin bir bölümünü temizledi. Başta Boyalıca sakinleri olmak üzere vatandaşlar da muhtarın bu hassas davranışından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: haberinburada....