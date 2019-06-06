KENDİSİNİ ALDATAN EŞİNİ, KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE VURARAK ÖLDÜRDÜ
İngiltere'de karısının kendisini aldattığını düşünen bir kişi, karısını kızının gözleri önünde tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayetin ardından intihara kalkışan adam, konuşma kabiliyetini kaybetti.
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Kaynak: haberinburada. . ....
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