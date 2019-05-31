Hindistan'da otuzlu yaşlardaki bir adam, kendisini aldattığını düşündüğü eşinin kafasını kesip, çantaya koyduğu kesik kafa ile polis merkezine gidip teslim oldu.

Hindistan'ın Batı Bengal bölgesinde yaşayan, otuzlu yaşlardaki Abhijit Das isimli adam, kendisini aldatan eşinin kafasını kesti. Daha sonra bir çanta içine koyduğu kesik kafa ile polise merkezine gidip teslim oldu.

Kaynak: haberinburada....