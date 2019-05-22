KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA TARİHİ SUR VE MENFEZ ORTAYA ÇIKTI
Trabzon'da, Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, antik Roma dönemi ile Osmanlı dönemine ait tarihi sur ile menfez ortaya çıktı.
Trabzon'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları Osmanlı ve Antik Roma dönemine ait sur ve menfez bulundu. Trabzon Kalesi'nin 700 yıl önce inşa edilen Aşağıhisar surları ile 1850'li yıllarda Kuzgundere'nin ıslahı için yapılan menfez olduğu belirlenen yapılar için arkeologlar inceleme ve kazı yapacak.
Kaynak: haberinburada....
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