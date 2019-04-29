Yaptığı her hareketle çok konuşulan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, mastürbasyon yaparken ki skandal videosunu takipçileriyle paylaştı. Durmaz, kısa süre sonra videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz skandal bir videoya imza atarak mastürbasyon yaparken görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Instagram'da 3 milyon takipçisi olan ve takipçilerinden büyük kısmını 18 yaşından küçük sosyal medya kullanıcılarından oluşan fenomen Kerimcan Durmaz, bir skandala imza attı. Kerimcan Durmaz, mastürbasyon yaptığı videosunu sansürsüz bir şekilde Instagram hesabının hikaye bölümünde takipçileriyle paylaştı....



































