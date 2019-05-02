Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel organ videosuyla büyük tepki çekmişti. Ünlü fenomene öfkelenen sosyal medya kullanıcıları Amerika'daki Instagram merkezine şikayet yağdırdı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI YASAKLANSIN

Bazı hukukçular ve bazı vatandaşlar Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları masasına Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesaplarının yasaklanması ve kendisiyle ilgili soruşturma açılması için de şikayette bulundular....



































