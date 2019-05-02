KERİMCAN DURMAZ’IN INSTAGRAM HESABI KAPANIYOR MU?
Kerimcan Durmaz'ın uçakta müstehcen görüntüsünü story hesabından paylaşmasından sonra, hesabının kapatılması için Amerika'daki Instagram merkezine şikayet yağdı.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel organ videosuyla büyük tepki çekmişti. Ünlü fenomene öfkelenen sosyal medya kullanıcıları Amerika'daki Instagram merkezine şikayet yağdırdı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARI YASAKLANSIN
Bazı hukukçular ve bazı vatandaşlar Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları masasına Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesaplarının yasaklanması ve kendisiyle ilgili soruşturma açılması için de şikayette bulundular....
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