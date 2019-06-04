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Kilosu 10 Liradan Satılan ’Vali Hanım Çileği’ Üreticinin Yüzünü Güldürdü! Hedef 800 Ton
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Kilosu 10 liradan satılan ’Vali Hanım Çileği’ üreticinin yüzünü güldürdü! Hedef 800 ton

KİLOSU 10 LİRADAN SATILAN ’VALİ HANIM ÇİLEĞİ’ ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ! HEDEF 800 TON

Muğla'da, halk arasında 'Vali Hanım Çileği' olarak bilinen 'San Andreas' cinsi çileğin hasadına başlandı. Kilogramı toptan 8, perakende 10 liraya satılan ürünün fiyatı, çiftçiyi memnun etti.

Tarih : 04 Haziran 2019, 19:20
Puan Ver : Kilosu 10 Liradan Satılan ’Vali Hanım Çileği’ Üreticinin Yüzünü Güldürdü! Hedef 800 Ton(5/10)1

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla geçen yıl il genelinde, kırsal nüfusun refah seviyesinin ve ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla 'Vali Hanım Çileği' projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda üreticilere yönelik, çilek yetiştiriciliği hakkında sertifikalı eğitim desteği verildi. Çalışmalar sonucu bölge üreticisi özellikle kokusu, aroması ve lezzeti açısından tüketici tarafından oldukça ilgi çeken 'San Andreas' cinsi çileğe yöneldi....

















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