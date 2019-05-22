Konya'nın Ereğli ilçesinde her yıl baharla birlikte kendini gösteren domalan mantarı vatandaşların geçim kaynağı oldu. Kilo fiyatı 40 ile 80 lira arasında değişen mantara yöre halkı altın gözüyle bakıyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, bahar mevsiminde araziye çıkanlar, altın arar gibi 'domalan' adı verilen mantarı arıyor. Kilo fiyatı 40 ile 80 lira arasında değişen domalan mantarını bulmak için taş ve otların altlarına kadar bakılıyor. Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini ve lif kaynağı ile afrodizyak etkisi olduğu belirtiliyor....



































