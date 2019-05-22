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Kilosu 80 Liraya Satılan Domalan Mantarı Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu

KİLOSU 80 LİRAYA SATILAN DOMALAN MANTARI VATANDAŞIN GEÇİM KAYNAĞI OLDU

Konya'nın Ereğli ilçesinde her yıl baharla birlikte kendini gösteren domalan mantarı vatandaşların geçim kaynağı oldu. Kilo fiyatı 40 ile 80 lira arasında değişen mantara yöre halkı altın gözüyle bakıyor.

Tarih : 22 Mayıs 2019, 12:20
Puan Ver : Kilosu 80 Liraya Satılan Domalan Mantarı Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu(5/10)1

Konya'nın Ereğli ilçesinde, bahar mevsiminde araziye çıkanlar, altın arar gibi 'domalan' adı verilen mantarı arıyor. Kilo fiyatı 40 ile 80 lira arasında değişen domalan mantarını bulmak için taş ve otların altlarına kadar bakılıyor. Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini ve lif kaynağı ile afrodizyak etkisi olduğu belirtiliyor....

















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