KİLOSU ETTEN PAHALI, KÖYLÜLERİN GEÇİM KAYNAĞI OLDU
Siirt'in Elmadalı köyünde eriyen karların ardından otların arasında ortaya çıkan mantarlar köylülerin geçim kaynağına dönüştü. Kilosu 50 lira olan mantar tadıyla da ete rakip oldu.
Siirt'in Şirvan ilçesi Elmadalı köyünde vatandaşlar, karların erimesi sonrası ortaya çıkan dağ mantarlarını toplamaya başladı. Topladıkları dağ mantarlarını Siirt merkeze götüren köylüler, burada 30-50 lira arasında sattıkları ürünlerden elde ettikleri paralarla geçimlerini sağlamaya başladı.
Kaynak: haberinburada....
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