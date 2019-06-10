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Kilosu etten pahalı, köylülerin geçim kaynağı oldu

KİLOSU ETTEN PAHALI, KÖYLÜLERİN GEÇİM KAYNAĞI OLDU

Siirt'in Elmadalı köyünde eriyen karların ardından otların arasında ortaya çıkan mantarlar köylülerin geçim kaynağına dönüştü. Kilosu 50 lira olan mantar tadıyla da ete rakip oldu.

Tarih : 10 Haziran 2019, 14:20
Puan Ver : Kilosu Etten Pahalı, Köylülerin Geçim Kaynağı Oldu(8/10)4

Siirt'in Şirvan ilçesi Elmadalı köyünde vatandaşlar, karların erimesi sonrası ortaya çıkan dağ mantarlarını toplamaya başladı. Topladıkları dağ mantarlarını Siirt merkeze götüren köylüler, burada 30-50 lira arasında sattıkları ürünlerden elde ettikleri paralarla geçimlerini sağlamaya başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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