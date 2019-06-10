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Kinsey Wolanski’den itiraf: Liverpoollu yıldızlar flört dolu mesajlar attı

KİNSEY WOLANSKİ’DEN İTİRAF: LİVERPOOLLU YILDIZLAR FLÖRT DOLU MESAJLAR ATTI

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçının 18. dakikasında sahaya atlayan Wolanski'den itiraf geldi. Wolanski isim vermeden birkaç Liverpoollu oyuncunun kendisine flört dolu mesajlar attığını açıkladı.

Tarih : 10 Haziran 2019, 16:10
Puan Ver : Kinsey Wolanski’Den İtiraf: Liverpoollu Yıldızlar Flört Dolu Mesajlar Attı(5/10)1

Wolanski sahaya atlaması ve popülerliği ile ilgili olarak The Sun'dan Georgina Bisval'e konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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