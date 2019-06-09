KİRACIDAN KİRALIK SİSTEMİNE YOĞUN TALEP!
Emlakçıların yüksek komisyon ücretini bertaraf etmek için bulunan 'kiracıdan kiralık' sistemi yaygınlaştı. İşkolu halini almaya başlayınca emlakçılar tepki gösterdi.
Türkiye'de artan yerleşik yabancı sayısı, kısa süreli kiralamalar ve öğrenci hareketliliği emlakçılık alanındaki dengeleri değiştirmeye başladı. İlk olarak yabancı öğrenciler arasında moda olmaya başlayan 'kiracıdan kiralık' uygulamaları teknolojinin de etkisiyle hızla yayıldı. Yüksek komisyon ücretlerine alternatif olarak çıkan ve bir dönem popüler olan 'sahibinden kiralık' modelinin yeni bir versiyonu olan sisteme talep her geçen gün artıyor....
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