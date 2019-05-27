KIZ ARKADAŞI MESLEKTAŞINA KURŞUN YAĞDIRAN POLİSİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ÖNCE O SİLAH ÇEKTİ
Birlikte yaşadığı ve meslektaşı olan kız arkadaşını 9 el ateş ederek öldüren polis memuru, emniyetteki ifadesinde, önce kız arkadaşının silah çektiğini, kendisinin de karşılık vermek amacıyla ateş açtığını iddia etti.
Diyarbakır'da, birlikte yaşadığı ve meslektaşı olan 26 yaşındaki Merve Ünal'ı tabancayla 9 el ateş ederek öldüren polis memuru Muharrem Y. 'nin sorgusu sürdürülüyor. 26 yaşındaki Muharrem Y....
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