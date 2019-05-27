Başakşehir’İn Andrea Stramaccioni’Yi Takımın Başına Getireceği İddia Edildi
Acun Ilıcalı’Dan Fenerbahçelileri Heyecanlandıran Çıkış: Alex’Le İlgili Bombamız Var
Kız Arkadaşı Meslektaşına Kurşun Yağdıran Polisin İfadesi Ortaya Çıktı: Önce O Silah Çekti
Taksim’De Kadın Turistin Zor Anları! Olduğu Yere Yığılıp Kaldı
Antalya Turizmi Tüm Zamanların Mayıs Ayı Gün Rekorunu Kırdı
Hasan Şaş Pfdk’Ya Sevk Edildi
Bakan Selçuk Ve Bakan Varank, Metalurji İşçileriyle Sahur Yaptı
Google Finlandiya’Da Ki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı
Beşiktaş, İranlı Golcü Karim Ansarifard’I Gündemine Aldı
Mevlüt Uysal Halkbank Yönetim Kuruluna Seçildi
Vedat Milor’Dan Güldüren Hatayspor-Gazişehir Gaziantep Maçı Yorumu
Ünlü Giyim Devi Tiffany&Tomato İcradan Satışa Çıkıyor
Adil Gür: Ysk Kararı Sonrası 3 Anket Yaptık, Ekrem İmamoğlu’Nun İşi Daha Kolay
Rusya’Da Uydu Taşıyan Rokete Yıldırım Çarptı
17 Bin Ağaç Kesilecek! Ballıkayalar Milli Parkı’Ndan Otoyol Geçirilmesine Onay Verildi
Son Dakika! Ambulansta Oksijen Tüpü Patladı: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Taksi Ücretlerine Zam Geliyor! İşte Yeni Fiyatlar
Google İki Sahte Kripto Para Cüzdanını Play Store’Dan Kaldırdı
Bilal Erdoğan, Ok Atarken Ki Sözleriyle Eğlenceli Anlar Yaşattı!
Ekrem İmamoğlu’Ndan Dikkat Çeken 27 Mayıs Paylaşımı

Kız Arkadaşı Meslektaşına Kurşun Yağdıran Polisin İfadesi Ortaya Çıktı: Önce O Silah Çekti

KIZ ARKADAŞI MESLEKTAŞINA KURŞUN YAĞDIRAN POLİSİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ÖNCE O SİLAH ÇEKTİ

Birlikte yaşadığı ve meslektaşı olan kız arkadaşını 9 el ateş ederek öldüren polis memuru, emniyetteki ifadesinde, önce kız arkadaşının silah çektiğini, kendisinin de karşılık vermek amacıyla ateş açtığını iddia etti.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 20:00
Puan Ver : Kız Arkadaşı Meslektaşına Kurşun Yağdıran Polisin İfadesi Ortaya Çıktı: Önce O Silah Çekti(10/10)6

Diyarbakır'da, birlikte yaşadığı ve meslektaşı olan 26 yaşındaki Merve Ünal'ı tabancayla 9 el ateş ederek öldüren polis memuru Muharrem Y. 'nin sorgusu sürdürülüyor. 26 yaşındaki Muharrem Y....

















Etiketler: Kız  Arkadaşı  Meslektaşına  Kurşun  Yağdıran  Polisin  İfadesi  Ortaya  Çıktı  Önce  O  
Silah  Çekti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER