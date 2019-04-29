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Kız Çocuğunun Çığlıklarını Duyan Kalabalık, Taciz Şüphelisini Tekme Tokat Dövdü

KIZ ÇOCUĞUNUN ÇIĞLIKLARINI DUYAN KALABALIK, TACİZ ŞÜPHELİSİNİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Gaziantep'te, 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şüheli, öfkeli kalabalık tarafından dövülüp polise teslim edildi. Suçlamayı kabul etmeyen 29 yaşındaki adam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarih : 29 Nisan 2019, 17:00
Puan Ver : Kız Çocuğunun Çığlıklarını Duyan Kalabalık, Taciz Şüphelisini Tekme Tokat Dövdü(8/10)4

Gaziantep'te, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheli, öfkeli kalabalık tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı....

















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