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Kız kardeşini öldüren otobüs şoförü ilk kez konuştu: Korkutmak için ateş ettim

KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜREN OTOBÜS ŞOFÖRÜ İLK KEZ KONUŞTU: KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM

Bursa'da, kız kardeşi öldürdüğü için tutuklanan 56 yaşındaki otobüs şoförü, hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Cani adam ifadesinde, “Bana küfür edince korkutmak için otomobilinin kaputuna ateş ettim. Niyetim öldürmek değildi“ dedi.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 10:20
Puan Ver : Kız Kardeşini Öldüren Otobüs Şoförü İlk Kez Konuştu: Korkutmak İçin Ateş Ettim(6/10)2

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kız kardeşi Günay Torun'u (55) öldürdüğü iddiası ile tutuklanan otobüs şoförü Halil Küçükkurt (56), hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Kasten yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Küçükkurt, “Bana küfür edince korkutmak için otomobilinin kaputuna ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum....

















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