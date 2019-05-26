KIZIL GEYİKLER VURULMAK İÇİN AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞA ÇIKARTILDI
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 adet kızıl geyiğini av turizmi kapsamında vurulması için ihaleyle satışa çıkardı. İhale kapsamında her bir geyik için 14 bin lira ödenecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü'nün Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki toplantı salonunda ihale yöntemiyle, 10 Haziran 2019 günü saat 11. 00'de yapılacak olan satışta, vurulacak her bir geyik için 14 bin lira ödenecek....
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